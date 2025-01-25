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Англия
25 января 2025, 12:31 | Обновлено 25 января 2025, 12:36
216
1

Стало известно, когда Салах может перебраться в Саудовскую Аравию

«Аль-Хиляль» не собирается подписывать египтянина до лета

25 января 2025, 12:31 | Обновлено 25 января 2025, 12:36
216
1
Стало известно, когда Салах может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Аль-Хиляль», который играет в чемпионате Саудовской Аравии, определился с трансфером лидера английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Саудовский клуб решил не вести переговоров во время зимнего трансферного окна, а подождать полгода, чтобы подписать египтянина бесплатно. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира:

«Аль-Хиляль» готовит огромное предложение, чтобы подписать Салаха в качестве свободного агента. Это случится, если футболист не продлит контракт с английским клубом. В Саудовской Аравии готовы предложить Мохамеду контракт до 2028 года», – сообщил Скира в социальных сетях.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Футболист проводит восьмой сезон в составе «мерсисайдцев».

Ранее сообщалось, что Салах обогнал Анри по количеству голевых действий в Лиге чемпионов.

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Ливерпуль Аль-Хиляль Мохамед Салах Николо Скира трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Микола Титюк Источник: Николо Скира
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Комментарии 1
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Все це аби набити ціну для Салаха, будуть до останнього тягнути з підписанням і так зрозуміло, а безкоштовно вони ніколи його не підпишуть, в Ліверпулі нема дурних. 
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