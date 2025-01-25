Стало известно, когда Салах может перебраться в Саудовскую Аравию

«Аль-Хиляль», который играет в чемпионате Саудовской Аравии, определился с трансфером лидера английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Саудовский клуб решил не вести переговоров во время зимнего трансферного окна, а подождать полгода, чтобы подписать египтянина бесплатно. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира:

«Аль-Хиляль» готовит огромное предложение, чтобы подписать Салаха в качестве свободного агента. Это случится, если футболист не продлит контракт с английским клубом. В Саудовской Аравии готовы предложить Мохамеду контракт до 2028 года», – сообщил Скира в социальных сетях.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Футболист проводит восьмой сезон в составе «мерсисайдцев».

Ранее сообщалось, что Салах обогнал Анри по количеству голевых действий в Лиге чемпионов.