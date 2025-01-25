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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 12:23 | Обновлено 25 января 2025, 12:31
558
0

Вместо Мудрика. Челси и Ман Юнайтед запланировали грандиозный обмен

Алехандро Гарначо и Кристофер Нкунку могут сменить клубы

25 января 2025, 12:23 | Обновлено 25 января 2025, 12:31
558
0
Вместо Мудрика. Челси и Ман Юнайтед запланировали грандиозный обмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают возможность обмена звездными игроками. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «красные дьяволы» обсуждают с лондонским клубом обмен Алехандро Гарначо на французского вингера «синих» Кристофера Нкунку.

Алехандро находится в структуре манкунианцев с октября 2020 года после перехода из «Атлетико». Его контракт действует до 30 июня 2028-го. В этом сезоне Гарначо отличился 7 голами и 5 ассистами в 32 матчах за клуб.

Нкунку стал игроком «Челси» в июле 2023-го после трансфера из «Лейпцига» за 60 млн евро. Его соглашение действует до 30 июня 2029 года. В нынешней кампании Кристофер забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи в 26 играх за клуб.

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Алехандро Гарначо Флориан Плеттенберг Кристофер Нкунку Челси Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Флориан Плеттенберг
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