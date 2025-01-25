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  4. Энцо МАРЕСКА: «Мудрика сейчас просто нет...»
Англия
25 января 2025, 03:25 |
95
0

Энцо МАРЕСКА: «Мудрика сейчас просто нет...»

Главный тренер «Челси» отреагировал на слухи о трансфере Гарначо

25 января 2025, 03:25 |
95
0
Энцо МАРЕСКА: «Мудрика сейчас просто нет...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска отреагировал на слухи о трансфере аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, упомянув и о Михаиле Мудрике.

«Трансфер Гарначо? Нет, ведь я доволен теми игроками, которые сейчас у меня есть. Справа у нас играют Педро Нето и Нони Мадуке, а слева – Джейдон Санчо и Михаил Мудрик, который раньше был с нами, а сейчас его просто нет», – отметил Мареска.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Энцо Мареска Алехандро Гарначо Челси Михаил Мудрик Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Football London
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