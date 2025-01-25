Энцо МАРЕСКА: «Мудрика сейчас просто нет...»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска отреагировал на слухи о трансфере аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, упомянув и о Михаиле Мудрике.

«Трансфер Гарначо? Нет, ведь я доволен теми игроками, которые сейчас у меня есть. Справа у нас играют Педро Нето и Нони Мадуке, а слева – Джейдон Санчо и Михаил Мудрик, который раньше был с нами, а сейчас его просто нет», – отметил Мареска.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.