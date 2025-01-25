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Италия
25 января 2025, 12:16 | Обновлено 25 января 2025, 12:18
797
0

Лучший трансфер Серии А? Довбик узнал свое место в рейтинге

В этом сезоне украинец отметился 9 результативными действиями в чемпионате

25 января 2025, 12:16 | Обновлено 25 января 2025, 12:18
797
0
Лучший трансфер Серии А? Довбик узнал свое место в рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Ромы» Артем Довбик стал одним из лучших среди всех футболистов, кто присоединился к итальянской Серии А летом прошлого года.

В этом сезоне украинец записал на свой счет семь голов и две результативные передачи. По этому показателю игрок возглавил рейтинг лучших трансферов чемпионата.

Первое место с украинцем разделил нападающий «Торино» Че Адамс, на счету которого такое же количество результативных действий.

Артем Довбик перебрался в «Рому» из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт украинца действует до 30 июня 2029 года.

Итальянский клуб занимает девятое место в турнирной таблице – подопечные Клаудио Раньери набрали 27 баллов. В следующем матче «Рома» сыграет против «Удинезе» 26 января.

Ранее итальянская пресса оценила проблемы римского клуба в матче Лиги Европы.

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Рома Рим Торино Артем Довбик Че Адамс трансферы трансферы Серии A Удинезе Клаудио Раньери
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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