Лучший трансфер Серии А? Довбик узнал свое место в рейтинге

Форвард «Ромы» Артем Довбик стал одним из лучших среди всех футболистов, кто присоединился к итальянской Серии А летом прошлого года.

В этом сезоне украинец записал на свой счет семь голов и две результативные передачи. По этому показателю игрок возглавил рейтинг лучших трансферов чемпионата.

Первое место с украинцем разделил нападающий «Торино» Че Адамс, на счету которого такое же количество результативных действий.

Артем Довбик перебрался в «Рому» из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт украинца действует до 30 июня 2029 года.

Итальянский клуб занимает девятое место в турнирной таблице – подопечные Клаудио Раньери набрали 27 баллов. В следующем матче «Рома» сыграет против «Удинезе» 26 января.

Ранее итальянская пресса оценила проблемы римского клуба в матче Лиги Европы.