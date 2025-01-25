Лучший трансфер Серии А? Довбик узнал свое место в рейтинге
В этом сезоне украинец отметился 9 результативными действиями в чемпионате
Форвард «Ромы» Артем Довбик стал одним из лучших среди всех футболистов, кто присоединился к итальянской Серии А летом прошлого года.
В этом сезоне украинец записал на свой счет семь голов и две результативные передачи. По этому показателю игрок возглавил рейтинг лучших трансферов чемпионата.
Первое место с украинцем разделил нападающий «Торино» Че Адамс, на счету которого такое же количество результативных действий.
Артем Довбик перебрался в «Рому» из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт украинца действует до 30 июня 2029 года.
Итальянский клуб занимает девятое место в турнирной таблице – подопечные Клаудио Раньери набрали 27 баллов. В следующем матче «Рома» сыграет против «Удинезе» 26 января.
Ранее итальянская пресса оценила проблемы римского клуба в матче Лиги Европы.
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