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  4. Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»
Лига Европы
24 января 2025, 20:52 |
1055
2

Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»

«Рома» уступила с минимальным счетом в матче седьмого тура Лиги Европы

24 января 2025, 20:52 |
1055
2
Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

23 января в матче седьмого тура Лиги Европы итальянская «Рома» с минимальным счетом уступила нидерландскому клубу «АЗ Алкмаар» (0:1).

Итальянские журналисты оценили этот поединок и отметили проблему, с которой столкнулись подопечные Раньери – неудачная игра в атаке:

«На самом деле, очень часто команда Раньери испытывала трудности с продвижением мяча по земле, особенно в первом тайме. Соперник заставлял «Рому» делать дальние передачи на Довбика, которые украинец не мог обработать.

Иногда проблема решалась, когда Дибала продвигал атаки вперед благодаря своему индивидуальному мастерству. После матча в Лиге Европы стало понятно следующее: нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку. Нельзя бросать украинца в атаке одного и надолго, а потом верить, что он сможет бороться за мяч», – считает пресса.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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Лига Европы Рома Рим АЗ Алкмаар Клаудио Раньери Артем Довбик Пауло Дибала Ромелу Лукаку
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Такое чувство что его гнобят в италии. Он забивает и помогает команде на уровне лаутора и лукаку но при этом тем двум лижут попы а его только критикуют. Дибала запорол весь матч несколько контр после его заигрываний в атаке 3 4 момента не исполнил. Но при этом Дибала молодец.
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+2
kadaad
Без Цыганкова Довбик оказался пустым местом.
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-1
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