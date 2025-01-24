Итальянская пресса: «Нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку»

23 января в матче седьмого тура Лиги Европы итальянская «Рома» с минимальным счетом уступила нидерландскому клубу «АЗ Алкмаар» (0:1).

Итальянские журналисты оценили этот поединок и отметили проблему, с которой столкнулись подопечные Раньери – неудачная игра в атаке:

«На самом деле, очень часто команда Раньери испытывала трудности с продвижением мяча по земле, особенно в первом тайме. Соперник заставлял «Рому» делать дальние передачи на Довбика, которые украинец не мог обработать.

Иногда проблема решалась, когда Дибала продвигал атаки вперед благодаря своему индивидуальному мастерству. После матча в Лиге Европы стало понятно следующее: нельзя надеяться на Довбика, как делали это с Лукаку. Нельзя бросать украинца в атаке одного и надолго, а потом верить, что он сможет бороться за мяч», – считает пресса.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.