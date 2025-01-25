Неудачный старт. Оболонь уступила в первом матче на сборах

«Оболонь» провела первый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником стал клуб «Септември». В чемпионате Болгарии команда идет в нижней части турнирной таблицы, занимая 12-е место.

«Оболонь» пропустила в конце первого тайма. На 43-й минуте Чандров сыграл на добивании после отскока от перекладины. Второй мяч болгарская команда забила на 73-й минуте, воспользовавшись ошибкой игроков «Оболони». А на 89-й минуте Величковски точным ударом завершил контратаку «Септември».

Сергей Шищенко выпустил на второй тайм новый состав. Наставник болгарского клуба замены не использовал.

Товарищеский матч. 25 января. Анталия, Турция.

Оболонь (Киев, Украина) – Септември (София, Болгария) – 0:3

Голы: Чандров 43, Тейстер 73, Величковски 89.

Оболонь (1-й тайм): 31 Марченко, 5 Осман, 37 Дубко, 2 Карась, 13 Мединский, 44 Витенчук, 95 Курко, 24 Прокопенко (55 Суханов, 30), 10 Слободян, 79 Ильин, 8 Тарануха

Оболонь (2-й тайм): 23 Рыбка, 15 Стасюк, 32 Ломницкий, 3 Приймак, 11 Грисьо, 4 Мороз, 7 Близниченко, 17 Черненко, 25 Груша, 21 Бычек, 55 Суханов.

Септември: Шейтанов, Полендаков, Христов, Шенк, Варбанов, Чандаров, Амаде, Г. Иванов, Сербер, Тейстер, Величковски.