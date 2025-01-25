Украина. Премьер лига25 января 2025, 11:10 | Обновлено 25 января 2025, 11:17
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Оболонь – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
25 января 2025, 11:10 | Обновлено 25 января 2025, 11:17
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет болгарский клуб «Септември» София.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 25 января в 10:00 в турецком городе Сиде.
Оболонь – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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