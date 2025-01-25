Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет болгарский клуб «Септември» София.

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Товарищеский матч львовский команды запланирован на 25 января в 10:00 в турецком городе Сиде.

Оболонь – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча