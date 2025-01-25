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Товарищеские матчи
Оболонь
25.01.2025 10:00 – 62 0 : 1
Септември
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:10 | Обновлено 25 января 2025, 11:17
14
0

Оболонь – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

25 января 2025, 11:10 | Обновлено 25 января 2025, 11:17
14
0
Оболонь – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет болгарский клуб «Септември» София.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 25 января в 10:00 в турецком городе Сиде.

Оболонь – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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