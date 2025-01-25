Экс-игроки сборной Украины отправились на турнир в Норвегию
Украинцы заточены на третью победу подряд
Как стало известно Sport.ua, в Норвегии проходит традиционный международный турнир по футболу среди ветеранов, в котором принимает участие и «Агробизнес» из Волочиска.
После стартового дня наши земляки, за которых выступают известные в прошлом игроки национальной сборной Украины Тарас Михалик, Владимир Езерский, Максим Калиниченко, Виталий Рева, лидируют в своей подгруппе. Сегодня вечером, 25 января, на турнире определится обладатель главного приза.
Следует уточнить, что «Агробизнес» побеждал в двух предыдущих турнирах.
Ранее сообщалось, что во Львове состоялся благотворительный матч в поддержку Сил обороны Украины.
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