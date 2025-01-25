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25 января 2025, 11:57 | Обновлено 25 января 2025, 12:42
252
0

Экс-игроки сборной Украины отправились на турнир в Норвегию

Украинцы заточены на третью победу подряд

25 января 2025, 11:57 | Обновлено 25 января 2025, 12:42
252
0
Экс-игроки сборной Украины отправились на турнир в Норвегию
ФК Агробизнес Волочиск (ветераны)

Как стало известно Sport.ua, в Норвегии проходит традиционный международный турнир по футболу среди ветеранов, в котором принимает участие и «Агробизнес» из Волочиска.

После стартового дня наши земляки, за которых выступают известные в прошлом игроки национальной сборной Украины Тарас Михалик, Владимир Езерский, Максим Калиниченко, Виталий Рева, лидируют в своей подгруппе. Сегодня вечером, 25 января, на турнире определится обладатель главного приза.

Следует уточнить, что «Агробизнес» побеждал в двух предыдущих турнирах.

Ранее сообщалось, что во Львове состоялся благотворительный матч в поддержку Сил обороны Украины.

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ветераны Агробизнес Тарас Михалик Владимир Езерский Максим Калиниченко Виталий Рева инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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