Вопрос в финансах. Переход Бущана в Аль-Шабаб находится под угрозой срыва
У саудовского клуба проблемы с финансами
Трансфер украинского голкипера киевского «Динамо» Георгия Бущана в «Аль-Шабаб» находится под угрозой срыва, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в процессе согласования окончательной суммы трансфера у саудитского клуба возникли проблемы с наполнением трансферного бюджета, а вариант с арендой Георгия киевский клуб не рассматривает.
На данный момент, «Аль-Шабаб» не сможет заплатить за футболиста необходимую сумму одним траншем.
Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности о трансфере легионера в «Динамо».
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