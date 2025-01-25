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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:52 |
868
2

Вопрос в финансах. Переход Бущана в Аль-Шабаб находится под угрозой срыва

У саудовского клуба проблемы с финансами

25 января 2025, 11:52 |
868
2
Вопрос в финансах. Переход Бущана в Аль-Шабаб находится под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Трансфер украинского голкипера киевского «Динамо» Георгия Бущана в «Аль-Шабаб» находится под угрозой срыва, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в процессе согласования окончательной суммы трансфера у саудитского клуба возникли проблемы с наполнением трансферного бюджета, а вариант с арендой Георгия киевский клуб не рассматривает.

На данный момент, «Аль-Шабаб» не сможет заплатить за футболиста необходимую сумму одним траншем.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности о трансфере легионера в «Динамо».

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Георгий Бущан трансферы УПЛ трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Динамо Киев ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
обнищали арабы
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