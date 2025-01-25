Вопрос в финансах. Переход Бущана в Аль-Шабаб находится под угрозой срыва

Трансфер украинского голкипера киевского «Динамо» Георгия Бущана в «Аль-Шабаб» находится под угрозой срыва, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в процессе согласования окончательной суммы трансфера у саудитского клуба возникли проблемы с наполнением трансферного бюджета, а вариант с арендой Георгия киевский клуб не рассматривает.

На данный момент, «Аль-Шабаб» не сможет заплатить за футболиста необходимую сумму одним траншем.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности о трансфере легионера в «Динамо».