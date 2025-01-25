Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему перешел в клуб из Чехии

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин объяснил, почему решил перейти в команду «Лишень» из Первой лиги Чехии.

По словам украинского форварда, на решение повлиял новый владелец клуба и главный тренер, которые удивили игрока своей человечностью.

«Я пришел сюда с четкой целью. Хочу забить как можно больше голов и с лета играть в главой лиге страны. Меня не волнует, что вторая чешская лига тяжелая. Надо биться и стараться в каждом матче.

Естественно, первую информацию вы получаете от собственных агентов. Но человеческий подход тренера, когда он позвонил мне сам, был сильным и это склонило меня принять это предложение. После окончания моего контракта в Казахстане их стало больше, но «Лишень» очень мне помог. Я почувствовал настоящий, большой интерес, поэтому не стал больше рассматривать предложения, хоть они и поступали из разных стран», – сказал Беседин.

Напомним, что «Лишень» после первого круга занимает 9-е место во втором по рангу чешском дивизионе.