«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины
Артем заявил, что попасть в национальную команду будет сложно
Украинский форвард Артем Беседин заявил о желании снова одеть футболку национальной сборной Украины. Артём заявил, что сделать это будет очень сложно.
«Конечно, путь в сборную Украины нелегок даже из высшего дивизиона Казахстана, где я играл в прошлый раз. Команда состоит в основном из игроков топ-5 лиг мира, качество сейчас действительно невероятное.
Но я должен с чего-то начать, поэтому я здесь. Возможно, буду бороться за шанс носить форму сборной в будущем», – лаконично заявил Артем.
Совсем недавно Артем Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии. За национальную сборную Украины форвард провел всего 19 матчей за сборную Украины и забил 2 гола
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