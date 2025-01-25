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25 января 2025, 08:17 |
406
0

«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины

Артем заявил, что попасть в национальную команду будет сложно

25 января 2025, 08:17 |
406
0
«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин заявил о желании снова одеть футболку национальной сборной Украины. Артём заявил, что сделать это будет очень сложно.

«Конечно, путь в сборную Украины нелегок даже из высшего дивизиона Казахстана, где я играл в прошлый раз. Команда состоит в основном из игроков топ-5 лиг мира, качество сейчас действительно невероятное.

Но я должен с чего-то начать, поэтому я здесь. Возможно, буду бороться за шанс носить форму сборной в будущем», – лаконично заявил Артем.

Совсем недавно Артем Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии. За национальную сборную Украины форвард провел всего 19 матчей за сборную Украины и забил 2 гола

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Артем Беседин Лишень чемпионат Чехии по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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