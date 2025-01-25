Тренер не рассчитывает. Клуб УПЛ попрощается с двумя легионерами

Одесский «Черноморец» попрощается с двумя легионерами, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, одесский клуб покинут Мозес Жарджу и Чиджоке Аниагбосо. Тренерский штаб во главе с Александром Бабичем не рассчитывает на игроков, чьи контракты действуют до лета 2025 года, потому в ближайшее время соглашения будут разорваны в одностороннем порядке.

В текущем сезоне Мозес Жарджу провел 7 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Чиджоке Аниагбосо провел 1 матч, пропустил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Черноморца» Александр Бабич вспомнил скандальный матч против «Александрии».