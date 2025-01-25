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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 10:22 | Обновлено 25 января 2025, 10:23
578
0

Тренер не рассчитывает. Клуб УПЛ попрощается с двумя легионерами

Мозес Джарджу и Чиджоке Аниагбосо покинут одесский клуб

25 января 2025, 10:22 | Обновлено 25 января 2025, 10:23
578
0
Тренер не рассчитывает. Клуб УПЛ попрощается с двумя легионерами
Getty Images/Global Images Ukraine. Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» попрощается с двумя легионерами, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, одесский клуб покинут Мозес Жарджу и Чиджоке Аниагбосо. Тренерский штаб во главе с Александром Бабичем не рассчитывает на игроков, чьи контракты действуют до лета 2025 года, потому в ближайшее время соглашения будут разорваны в одностороннем порядке.

В текущем сезоне Мозес Жарджу провел 7 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Чиджоке Аниагбосо провел 1 матч, пропустил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Черноморца» Александр Бабич вспомнил скандальный матч против «Александрии».

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Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Александр Бабич Мозес Джарджу Чиджоке Аниагбосо
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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