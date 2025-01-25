Другие новости25 января 2025, 09:58 | Обновлено 25 января 2025, 09:59
3068
4
ФОТО. Милевский устроился на работу в Glovo. Уже успел пошутить
Новая занятость эпатажного экс-футболиста
25 января 2025, 09:58 | Обновлено 25 января 2025, 09:59
3068
4
Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сообщил в своём телеграм-канале о новом трудоустройстве.
Эпатажный футболист, который сейчас выступает за клуб IGNIS с Медиалиги, устроился в компанию Glovo, которая специализируется на быстрой доставке еды.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Взяли на работу 😂😂😂😂😂 Доброе утро», – написал Милевский.
Напомним, что совсем недавно экс-нападающий сборной Украины осудил действия ТЦК.
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Комментарии 4
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Що це за прикол??? Він той рюкзак по дорозі загубить. Ледащо чортове. Хотяб людей не смішив!
то його п"яні жарти. Причепився до кур"єра, щоб дав рюкзак Glovo для фото
Для студента нормально.
Щось багато стало на сайті цієї людини....
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