ФОТО. Милевский устроился на работу в Glovo. Уже успел пошутить

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сообщил в своём телеграм-канале о новом трудоустройстве.

Эпатажный футболист, который сейчас выступает за клуб IGNIS с Медиалиги, устроился в компанию Glovo, которая специализируется на быстрой доставке еды.

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«Взяли на работу 😂😂😂😂😂 Доброе утро», – написал Милевский.

Напомним, что совсем недавно экс-нападающий сборной Украины осудил действия ТЦК.