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25 января 2025, 09:58 | Обновлено 25 января 2025, 09:59
3068
4

ФОТО. Милевский устроился на работу в Glovo. Уже успел пошутить

Новая занятость эпатажного экс-футболиста

25 января 2025, 09:58 | Обновлено 25 января 2025, 09:59
3068
4
ФОТО. Милевский устроился на работу в Glovo. Уже успел пошутить
Instagram. Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сообщил в своём телеграм-канале о новом трудоустройстве.

Эпатажный футболист, который сейчас выступает за клуб IGNIS с Медиалиги, устроился в компанию Glovo, которая специализируется на быстрой доставке еды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Взяли на работу 😂😂😂😂😂 Доброе утро», – написал Милевский.

Напомним, что совсем недавно экс-нападающий сборной Украины осудил действия ТЦК.

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фото lifestyle Артем Милевский Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Telegram
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Комментарии 4
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didora
Що це за прикол??? Він той рюкзак по дорозі загубить. Ледащо чортове. Хотяб людей не смішив!
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+2
Serhii P.
то його п"яні жарти. Причепився до кур"єра, щоб дав рюкзак Glovo для фото
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+2
Night Watch
Для студента нормально.
Ответить
0
BATI-GOOOOOL
Щось багато стало на сайті цієї людини....
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0
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