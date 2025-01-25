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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 09:26 |
613
0

«Ветром сдуло». Легионеры клуба УПЛ испугали потенциального новичка войной

Казус случился в одесском «Черноморце»

25 января 2025, 09:26 |
613
0
«Ветром сдуло». Легионеры клуба УПЛ испугали потенциального новичка войной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал, что бразильские легионеры «моряков» выжили потенциального новичка из клуба, заявив, что в Одессе продолжаются боевые действия.

– Бразильцы нервы команде не делают?

– Наши бразильцы – пример, как реагировать на ситуацию. Они более или менее спокойны. Приведу показательный пример. Вся команда в тревогу уходит в укрытие, а бразильцы снимают «Звездные войны» на телефоны.

Но без казусов не обошлось. В расположении «Черноморца» был один вингер-легионер, воспитывавшийся в Англии. Он приехал, мы пообщались, а на следующее утро его уже не было.

Потом мне рассказали, что наши бразильцы не хотели еще одного конкурента и рассказали ему, что в Одессе продолжаются боевые действия, показали на телефоне «Звездные войны» и его сдуло ветром, – сказал Бабич.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Александр Бабич российско-украинская война Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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