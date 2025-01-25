«Ветром сдуло». Легионеры клуба УПЛ испугали потенциального новичка войной

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал, что бразильские легионеры «моряков» выжили потенциального новичка из клуба, заявив, что в Одессе продолжаются боевые действия.

– Бразильцы нервы команде не делают?

– Наши бразильцы – пример, как реагировать на ситуацию. Они более или менее спокойны. Приведу показательный пример. Вся команда в тревогу уходит в укрытие, а бразильцы снимают «Звездные войны» на телефоны.

Но без казусов не обошлось. В расположении «Черноморца» был один вингер-легионер, воспитывавшийся в Англии. Он приехал, мы пообщались, а на следующее утро его уже не было.

Потом мне рассказали, что наши бразильцы не хотели еще одного конкурента и рассказали ему, что в Одессе продолжаются боевые действия, показали на телефоне «Звездные войны» и его сдуло ветром, – сказал Бабич.

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