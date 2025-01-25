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  4. «У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 08:59 |
1386
6

«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны

Артем признался, что некоторые украинские клубы связывались с ним

25 января 2025, 08:59 |
1386
6
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин признался, что имел некоторые предложения от клубов из Украинской Премьер-лиги, но решил не возвращаться в Украину из-за войны.

– У меня были предложения. Конечно, украинские клубы обо мне знают, и некоторые связывались со мной. Частично тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть этого страшного времени. У меня маленькие дети, и я не хочу снова подвергать свою семью этому, поэтому я предпочел искать предложения из-за границы, – сказал Беседин.

Совсем недавно Артем Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии. За национальную сборную Украины форвард провел всего 19 матчей за сборную Украины и забил 2 гола.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Артем Беседин Украинская Премьер-лига Лишень чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 6
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Xvalenok03
Грубо, но честно.
Только тем кто в Украине остался, кто тут живет, работает, а некоторые ее и защищают, этого не понять. 
Чем их дети хуже его? 
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+2
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AK.228
И яйца видимо
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+1
Перець
Понять и простить
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0
Pixelman
А в простих людей вибору немає, хочеш не хочеш, а треба йти захищати зелену корумповану падаль. І в них теж діти і можливості виїхати як у Артемки і всих інших мажорів немає. Країна без майбутнього...
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-2
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