«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
Артем признался, что некоторые украинские клубы связывались с ним
Украинский форвард Артем Беседин признался, что имел некоторые предложения от клубов из Украинской Премьер-лиги, но решил не возвращаться в Украину из-за войны.
– У меня были предложения. Конечно, украинские клубы обо мне знают, и некоторые связывались со мной. Частично тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть этого страшного времени. У меня маленькие дети, и я не хочу снова подвергать свою семью этому, поэтому я предпочел искать предложения из-за границы, – сказал Беседин.
Совсем недавно Артем Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии. За национальную сборную Украины форвард провел всего 19 матчей за сборную Украины и забил 2 гола.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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