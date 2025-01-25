«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны

Украинский форвард Артем Беседин признался, что имел некоторые предложения от клубов из Украинской Премьер-лиги, но решил не возвращаться в Украину из-за войны.

– У меня были предложения. Конечно, украинские клубы обо мне знают, и некоторые связывались со мной. Частично тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть этого страшного времени. У меня маленькие дети, и я не хочу снова подвергать свою семью этому, поэтому я предпочел искать предложения из-за границы, – сказал Беседин.

Совсем недавно Артем Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии. За национальную сборную Украины форвард провел всего 19 матчей за сборную Украины и забил 2 гола.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.