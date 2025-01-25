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Украина. Первая лига
25 января 2025, 08:11 | Обновлено 25 января 2025, 09:20
235
0

Источник: опытный голкипер разорвал контракт с клубом Первой лиги

Вадим Дмитроченко покинул Диназ Вышгород и может оказаться в Черноморце

25 января 2025, 08:11 | Обновлено 25 января 2025, 09:20
235
0
Источник: опытный голкипер разорвал контракт с клубом Первой лиги
ФК Диназ. Вадим Дмитроченко (справа)

28-летний украинский голкипер Вадим Дмитроченко досрочно расторг контракт с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Дмитроченко провел 5 матчей за клуб, в которых пропустил 11 голов, сумев оставить свои ворота сухими в одной игре.

Сейчас Вадим рассматривает варианты продолжения карьеры, сообщает журналист Дмитрий Венков.

У голкипера есть контакты с командами всех трех украинских дивизионов, в том числе с тренерским штабом Черноморца.

Также интерес к игроку проявляет клуб Первой лиги, ставящий перед собой высокие задачи.

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Диназ Вышгород трансферы Первая лига Украины расторжение контракта свободный агент Дмитрий Венков Черноморец Одесса трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Telegram
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