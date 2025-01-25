Источник: опытный голкипер разорвал контракт с клубом Первой лиги
Вадим Дмитроченко покинул Диназ Вышгород и может оказаться в Черноморце
28-летний украинский голкипер Вадим Дмитроченко досрочно расторг контракт с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне Дмитроченко провел 5 матчей за клуб, в которых пропустил 11 голов, сумев оставить свои ворота сухими в одной игре.
Сейчас Вадим рассматривает варианты продолжения карьеры, сообщает журналист Дмитрий Венков.
У голкипера есть контакты с командами всех трех украинских дивизионов, в том числе с тренерским штабом Черноморца.
Также интерес к игроку проявляет клуб Первой лиги, ставящий перед собой высокие задачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным
Винисиус Жуниор готовится к трансферу в Саудовскую Аравию