Источник: опытный голкипер разорвал контракт с клубом Первой лиги

28-летний украинский голкипер Вадим Дмитроченко досрочно расторг контракт с «Диназом», который должен был действовать до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Дмитроченко провел 5 матчей за клуб, в которых пропустил 11 голов, сумев оставить свои ворота сухими в одной игре.

Сейчас Вадим рассматривает варианты продолжения карьеры, сообщает журналист Дмитрий Венков.

У голкипера есть контакты с командами всех трех украинских дивизионов, в том числе с тренерским штабом Черноморца.

Также интерес к игроку проявляет клуб Первой лиги, ставящий перед собой высокие задачи.