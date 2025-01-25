Кубок Украины по футболу среди женщин. Победитель определится 10 июня

Исполкомом УАФ был утвержден Календарь всеукраинских соревнований по женскому и девичьему футболу на 2025 год.

Базовый день перенесенных матчей 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона 2024/25 – 1 марта. Полуфиналы запланированы на 21 мая, а финал – на 10 июня.

14 и 16 ноября прошли поединки 1/4 финала. Среди участников этой стадии – победители предыдущего этапа, а также четыре сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).

В 1/2 финала пробились Металлист 1925 и Ворскла. Еще два поединка четвертьфинальной стадии были перенесены на весеннюю часть сезона из-за нахождения значительного количества игроков в составах женских сборных Украины.

Кубок Украины 2024/25 по футболу среди женских команд.

1/4 финала

14.11.2024

Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:4

16.11.2024

Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава) – 0:5

01.03.2025