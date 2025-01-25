Кубок Украины по футболу среди женщин. Победитель определится 10 июня
Два четвертьфинала пройдут 1 марта, полуфиналы запланированы на 21 мая
Исполкомом УАФ был утвержден Календарь всеукраинских соревнований по женскому и девичьему футболу на 2025 год.
Базовый день перенесенных матчей 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона 2024/25 – 1 марта. Полуфиналы запланированы на 21 мая, а финал – на 10 июня.
14 и 16 ноября прошли поединки 1/4 финала. Среди участников этой стадии – победители предыдущего этапа, а также четыре сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).
В 1/2 финала пробились Металлист 1925 и Ворскла. Еще два поединка четвертьфинальной стадии были перенесены на весеннюю часть сезона из-за нахождения значительного количества игроков в составах женских сборных Украины.
Кубок Украины 2024/25 по футболу среди женских команд.
1/4 финала
14.11.2024
- Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:4
16.11.2024
- Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава) – 0:5
01.03.2025
- Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог)
- Ладомир (Владимир) – Систерс (Одесса)
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