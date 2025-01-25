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Кубок Украины
25 января 2025, 04:32 | Обновлено 25 января 2025, 05:29
135
0

Кубок Украины по футболу среди женщин. Победитель определится 10 июня

Два четвертьфинала пройдут 1 марта, полуфиналы запланированы на 21 мая

25 января 2025, 04:32 | Обновлено 25 января 2025, 05:29
135
0
Кубок Украины по футболу среди женщин. Победитель определится 10 июня
УАФ

Исполкомом УАФ был утвержден Календарь всеукраинских соревнований по женскому и девичьему футболу на 2025 год.

Базовый день перенесенных матчей 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона 2024/25 – 1 марта. Полуфиналы запланированы на 21 мая, а финал – на 10 июня.

14 и 16 ноября прошли поединки 1/4 финала. Среди участников этой стадии – победители предыдущего этапа, а также четыре сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).

В 1/2 финала пробились Металлист 1925 и Ворскла. Еще два поединка четвертьфинальной стадии были перенесены на весеннюю часть сезона из-за нахождения значительного количества игроков в составах женских сборных Украины.

Кубок Украины 2024/25 по футболу среди женских команд.

1/4 финала

14.11.2024

  • Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:4

16.11.2024

  • Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава) – 0:5

01.03.2025

  • Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог)
  • Ладомир (Владимир) – Систерс (Одесса)
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Кубок Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка Колос - Кривбасс Полесье - Ворскла Систерс Одесса Оболонь - Металлист 1925 даты и время матчей исполком УАФ
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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