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Чемпионат Португалии
Арока
24.01.2025 22:15 – FT 1 : 0
Морейренсе
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Португалия
25 января 2025, 00:11 |
28
0

Оторвались от зоны вылета. Арока минимально одолела Морейренсе

Единственный гол в матче забил испанский нападающий хозяев

25 января 2025, 00:11 |
28
0
Оторвались от зоны вылета. Арока минимально одолела Морейренсе
ФК Арока. Хасон

24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии – «Арока» сумела одолеть «Морейренсе» с минимальным счетом 1:0.

Хозяева больше владели инициативой, чаще били по воротам и вырвали победу на 79-й минуте. Единственный гол в поединке забил 30-летний испанский нападающий Хасон.

«Арока» благодаря этой победе сумела немного оторваться от зоны вылета. Команда занимает 13-е место, набрав 19 баллов. «Морейренсе» разместился на восьмой позиции, однако рискует вылететь из десятки по итогам этого тура (23 очка).

Чемпионат Португалии, 19-й тур. 24 января

Арока – Морейренсе – 1:0

Гол: Хасон, 79

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чемпионат Португалии по футболу Арока Морейренсе
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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