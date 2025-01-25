Оторвались от зоны вылета. Арока минимально одолела Морейренсе
Единственный гол в матче забил испанский нападающий хозяев
24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии – «Арока» сумела одолеть «Морейренсе» с минимальным счетом 1:0.
Хозяева больше владели инициативой, чаще били по воротам и вырвали победу на 79-й минуте. Единственный гол в поединке забил 30-летний испанский нападающий Хасон.
«Арока» благодаря этой победе сумела немного оторваться от зоны вылета. Команда занимает 13-е место, набрав 19 баллов. «Морейренсе» разместился на восьмой позиции, однако рискует вылететь из десятки по итогам этого тура (23 очка).
Чемпионат Португалии, 19-й тур. 24 января
Арока – Морейренсе – 1:0
Гол: Хасон, 79
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании
Дмитрий Бабелюк прокомментировал эпидемию травм в английском клубе