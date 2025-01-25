Чудесное спасение на 90+8 мин. Осасуна потеряла очки на выезде

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Хавбек гостей Аймар Орос открыл счет на 53-й минуте, Затем хозяева остались в меньшинстве, когда Дариу Эссугу получил вторую желтую карточку.

На 90+8 минуте «Лас-Пальмас» спас игру, голом отличился Аднан Янузай, который вышел на замену.

«Осасуна» набрала 27 очков и занимает 9-е место. «Лас-Пальмас» идет на 14-й позиции (23 очка).

Ла Лига. 21-й тур, 24 января

Лас-Пальмас – Осасуна – 1:1

Голы: Орос, 53 – Янузай, 90+8

Удаление: Дариу Эссугу, 73 (Лас-Пальмас)

Видео голов и обзор матча