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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
24.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Осасуна
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Испания
25 января 2025, 00:47 | Обновлено 25 января 2025, 00:56
56
0

Чудесное спасение на 90+8 мин. Осасуна потеряла очки на выезде

Лас-Пальмас спас матч в компенсированное время, забил Аднан Янузай

25 января 2025, 00:47 | Обновлено 25 января 2025, 00:56
56
0
Чудесное спасение на 90+8 мин. Осасуна потеряла очки на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Хавбек гостей Аймар Орос открыл счет на 53-й минуте, Затем хозяева остались в меньшинстве, когда Дариу Эссугу получил вторую желтую карточку.

На 90+8 минуте «Лас-Пальмас» спас игру, голом отличился Аднан Янузай, который вышел на замену.

«Осасуна» набрала 27 очков и занимает 9-е место. «Лас-Пальмас» идет на 14-й позиции (23 очка).

Ла Лига. 21-й тур, 24 января

Лас-Пальмас – Осасуна – 1:1

Голы: Орос, 53 – Янузай, 90+8

Удаление: Дариу Эссугу, 73 (Лас-Пальмас)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Аднан Янузай (Лас-Пальмас).
72’
Дарио Эссуго (Лас-Пальмас) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Аймар Орос (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Лас-Пальмас Осасуна Ла Лига Аднан Янузай видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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