Чудесное спасение на 90+8 мин. Осасуна потеряла очки на выезде
Лас-Пальмас спас матч в компенсированное время, забил Аднан Янузай
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).
Хавбек гостей Аймар Орос открыл счет на 53-й минуте, Затем хозяева остались в меньшинстве, когда Дариу Эссугу получил вторую желтую карточку.
На 90+8 минуте «Лас-Пальмас» спас игру, голом отличился Аднан Янузай, который вышел на замену.
«Осасуна» набрала 27 очков и занимает 9-е место. «Лас-Пальмас» идет на 14-й позиции (23 очка).
Ла Лига. 21-й тур, 24 января
Лас-Пальмас – Осасуна – 1:1
Голы: Орос, 53 – Янузай, 90+8
Удаление: Дариу Эссугу, 73 (Лас-Пальмас)
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