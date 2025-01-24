Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Адамса, незасчитанный гол Лазаро. Торино уверенно одолел Кальяри
Чемпионат Италии
Торино
24.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 января 2025, 23:47 | Обновлено 25 января 2025, 00:39
26
0

Дубль Адамса, незасчитанный гол Лазаро. Торино уверенно одолел Кальяри

Матч 22-го тура итальянской Серии А состоялся 24 января

24 января 2025, 23:47 | Обновлено 25 января 2025, 00:39
26
0
Дубль Адамса, незасчитанный гол Лазаро. Торино уверенно одолел Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Че Адамс

24 января в поединке 22-го тура итальянской Серии А встретились «Торино» и «Кальяри». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал шотландский нападающий Че Адамс, который забил по одному голу в каждом из таймов. Еще один мяч «Торино» засчитан не был из-за офсайда – не повезло полузащитнику Лазаро.

«Торино» занимает 11-е место, команда набрала 26 баллов. «Кальяри» имеет 21 очко и разместился на 14-й позиции. До зоны вылета всего два пункта, но конкуренты свои матчи этого тура еще не сыграли.

Итальянская Серия А, 22-й тур. 24 января.

Торино – Кальяри – 2:0

Голы: Че Адамс, 6, 61

По теме:
Чем запомнился Уокер в Манчестер Сити?
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Не могу дождаться». Малиновский рассказал, когда снова сыграет за Дженоа
чемпионат Италии по футболу Серия A Торино Кальяри Че Адамс Валентино Лазаро
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Бокс | 24 января 2025, 00:33 0
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»

Легендарный боксер рассказал, почему их бой так и не состоялся

«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24 января 2025, 07:53 1
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре

Сауль Альварес высоко оценил уровень украинского бойца

В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24.01.2025, 16:31
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Теннис | 24.01.2025, 08:28
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Даже переводчик пострадал. Виноват ли Постекоглу в череде травм Тоттенхэма?
Футбол | 24.01.2025, 23:59
Даже переводчик пострадал. Виноват ли Постекоглу в череде травм Тоттенхэма?
Даже переводчик пострадал. Виноват ли Постекоглу в череде травм Тоттенхэма?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
23.01.2025, 18:55
Биатлон
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
24.01.2025, 19:53 15
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 4
Футбол
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
23.01.2025, 12:13 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем