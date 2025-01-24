Дубль Адамса, незасчитанный гол Лазаро. Торино уверенно одолел Кальяри

24 января в поединке 22-го тура итальянской Серии А встретились «Торино» и «Кальяри». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал шотландский нападающий Че Адамс, который забил по одному голу в каждом из таймов. Еще один мяч «Торино» засчитан не был из-за офсайда – не повезло полузащитнику Лазаро.

«Торино» занимает 11-е место, команда набрала 26 баллов. «Кальяри» имеет 21 очко и разместился на 14-й позиции. До зоны вылета всего два пункта, но конкуренты свои матчи этого тура еще не сыграли.

Итальянская Серия А, 22-й тур. 24 января.

Торино – Кальяри – 2:0

Голы: Че Адамс, 6, 61