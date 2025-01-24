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Чемпионат Франции
Осер
24.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
Сент-Этьен
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Франция
24 января 2025, 23:38 | Обновлено 24 января 2025, 23:43
26
0

Гол в раздевалку. Осер и Сент-Этьен не смогли определить сильнейшего

Матч 19-го тура французской Лиги 1 состоялся 24 января

24 января 2025, 23:38 | Обновлено 24 января 2025, 23:43
26
0
Гол в раздевалку. Осер и Сент-Этьен не смогли определить сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Осер –​​​​​​​ Сент-Этьен

24 января в матче 19-го тура французской Лиги 1 «Осер» и «Сент-Этьен» не смогли определить сильнейшего – встреча закончилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте Траоре вывел хозяев вперед, но гости возобновили паритет еще до перерыва. Бельгийский нападающий Стассин сумел сравнять счет на 45-й минуте.

Обе команды продолжают находиться в нижней части турнирной таблицы. «Осер» разместился на 11-й позиции, набрав 23 балла. «Сент-Этьен» временно покинул зону вылета – 18 очков и 14-е место.

Французская Лига 1, 19-й тур. 24 января

Осер – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Траоре, 27 – Стассин, 45

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Осер – Сент-Этьен
Getty Images/Global Images Ukraine. Осер – Сент-Этьен
Getty Images/Global Images Ukraine. Осер – Сент-Этьен
Getty Images/Global Images Ukraine. Осер – Сент-Этьен
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чемпионат Франции по футболу Осер Сент-Этьен Хамед Траоре
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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