Гол в раздевалку. Осер и Сент-Этьен не смогли определить сильнейшего
Матч 19-го тура французской Лиги 1 состоялся 24 января
24 января в матче 19-го тура французской Лиги 1 «Осер» и «Сент-Этьен» не смогли определить сильнейшего – встреча закончилась со счетом 1:1.
На 27-й минуте Траоре вывел хозяев вперед, но гости возобновили паритет еще до перерыва. Бельгийский нападающий Стассин сумел сравнять счет на 45-й минуте.
Обе команды продолжают находиться в нижней части турнирной таблицы. «Осер» разместился на 11-й позиции, набрав 23 балла. «Сент-Этьен» временно покинул зону вылета – 18 очков и 14-е место.
Французская Лига 1, 19-й тур. 24 января
Осер – Сент-Этьен – 1:1
Голы: Траоре, 27 – Стассин, 45
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