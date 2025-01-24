Гости спаслись на 80-й минуте. Вольфсбург и Хольштайн сыграли вничью

24 января в поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги встретились «Вольфсбург» и «Хольштайн». Гости забили первыми, однако удержать преимущество не смогли – ничья 2:2.

На 13-й минуте защитник «Хольштайна» Зец открыл счет в матче. Хозяева ответили во втором тайме, когда сумели отличиться в воротах соперника дважды за короткое время – голы на свой счет записали Виммер и Винд. На 80-й минуте Скшибски восстановил паритет в матче.

«Вольфсбург» набрал 28 баллов и занимает шестое место. «Хольштайн» продолжает бороться за выживание – 12 очков и 17 позиция в турнирной таблице.

Немецкая Бундеслига, 19-й тур. 24 января

Вольфсбург – Хольштайн – 2:2

Голы: Виммер, 50, Винд, 53 – Зец, 13, Скшибски, 80

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн

Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн

Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн