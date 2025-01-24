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Чемпионат Германии
Вольфсбург
24.01.2025 21:30 – FT 2 : 2
Хольштайн Киль
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Германия
24 января 2025, 23:26 | Обновлено 25 января 2025, 00:12
66
1

Гости спаслись на 80-й минуте. Вольфсбург и Хольштайн сыграли вничью

Хозяева владели инициативой, но победить не сумели

24 января 2025, 23:26 | Обновлено 25 января 2025, 00:12
66
1
Гости спаслись на 80-й минуте. Вольфсбург и Хольштайн сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн

24 января в поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги встретились «Вольфсбург» и «Хольштайн». Гости забили первыми, однако удержать преимущество не смогли – ничья 2:2.

На 13-й минуте защитник «Хольштайна» Зец открыл счет в матче. Хозяева ответили во втором тайме, когда сумели отличиться в воротах соперника дважды за короткое время – голы на свой счет записали Виммер и Винд. На 80-й минуте Скшибски восстановил паритет в матче.

«Вольфсбург» набрал 28 баллов и занимает шестое место. «Хольштайн» продолжает бороться за выживание – 12 очков и 17 позиция в турнирной таблице.

Немецкая Бундеслига, 19-й тур. 24 января

Вольфсбург – Хольштайн – 2:2

Голы: Виммер, 50, Винд, 53 – Зец, 13, Скшибски, 80

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн
Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн
Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн
Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург – Хольштайн
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вольфсбург Хольштайн Йонас Винд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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MCD-MEL
Заголовок, ніби грали дві команди з зони вильоту))
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