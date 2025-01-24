Переход на финальной стадии. 21-летний украинец продолжит карьеру в МЛС

21-летний защитник житомирского «Полесья» Артем Смоляков продолжит карьеру в МЛС – в услугах футболиста заинтересован «Лос-Анджелес».

Авторитетный инсайдер Том Богерт сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии:

«Лос-Анджелес» приближается к сделке по подписанию украинского левого защитника Артема Смолякова из «Полесья». 21-летний футболист провел 75 матчей за первую команду в своей молодой карьере, все время выступая в родной Украине. Он был постоянным игроком сборной Украины U-21», – написал Богерт в социальных сетях.

В этом сезоне Смоляков сыграл за «Полесье» 17 матчей в чемпионате Украины, забил один гол. Артем проводит второй сезон в житомирском клубе, ранее играл за «Ингулец».

Сообщалось, что «Полесье» получит два млн евро и процент от будущих трансферов защитника.