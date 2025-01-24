Руди Гарсия хочет вернуть в сборную Бельгии Лукаку, Куртуа и де Брюйне

Новый наставник сборной Бельгии Руди Гарсия заявил о намерении обсудить с Тибо Куртуа, Кевином де Брюйне и Ромелу Лукаку возможность их возвращения в национальную команду.

Руди Гарсия считает, что возвращение голкипера Тибо Куртуа в национальную команду имеет положительные перспективы. Куртуа не играл за сборную с июня 2023 года из-за конфликта с предыдущим тренером Доменико Тедеско, но его отставка в этом месяце открыло дверь для возвращения 32-летнего вратаря.

Руди Гарсия: «Тибо Куртуа – один из величайших футболистов Бельгии. У нас есть хорошие вратари, но, на мой взгляд, Тибо – лучший в мире. Было бы здорово снова на него рассчитывать. Сигналы положительные».

Наставник также намерен встретиться с Ромелу Лукаку и Кевином де Брюйне, которые не участвовали в матчах Лиги наций в конце 2024 года, чтобы обсудить их мнения по возвращению в команду.

Руди Гарсия: «Я обязательно посещу Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас сильной сборной. Я верю, что работать с лучшими игроками самое простое: можно быть с ними честным и открытым».

Гарсия планирует привлечь Эдена Азара как консультанта, хотя официальной роли в тренерском штабе у него не будет: «Я часто общаюсь с Эденом Азаром. Он тоже будет частью нашего пути к чемпионату мира 2026. Его опыт и статус одного из лучших бельгийских игроков помогут нам».

В марте сборная Бельгии проведет стыковые матчи против Украины за сохранение места в дивизионе A Лиги наций, а затем приступит к отборочной кампании к чемпионату мира 2026. Соперниками Бельгии станут Северная Македония, Уэльс, Лихтенштейн и Казахстан.

Руди Гарсия: «Моя мотивация на самом высоком уровне. Мы хотим возвращать результаты на победный путь и ставим амбициозные цели – победа в каждом матче».