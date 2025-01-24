ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным полузащитником
Александр Васильев покинул одесситов
30-летний опорный полузащитник Александр Васильев покинул одесский «Черноморец».
Об этом информирует официальный сайт одесситов.
Васильев присоединился к «Черноморцу» в 2023 году. Всего за одесскую команду он сыграл 56 матчей и забил 4 мяча.
Также Александр Васильев выступал за «Днепр», «Арсенал» (Киев), ПФК «Львов» и команды из Беларуси.
Одесский клуб выразил благодарность игроку и пожелал ему успешного продолжения карьеры.
Ранее стало известно, что к «Черноморцу» не присоединятся два игрока из «Полесья».
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