Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным полузащитником
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 19:55 | Обновлено 24 января 2025, 19:56
281
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным полузащитником

Александр Васильев покинул одесситов

24 января 2025, 19:55 | Обновлено 24 января 2025, 19:56
281
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным полузащитником
ФК Черноморец. Александр Васильев

30-летний опорный полузащитник Александр Васильев покинул одесский «Черноморец».

Об этом информирует официальный сайт одесситов.

Васильев присоединился к «Черноморцу» в 2023 году. Всего за одесскую команду он сыграл 56 матчей и забил 4 мяча.

Также Александр Васильев выступал за «Днепр», «Арсенал» (Киев), ПФК «Львов» и команды из Беларуси.

Одесский клуб выразил благодарность игроку и пожелал ему успешного продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что к «Черноморцу» не присоединятся два игрока из «Полесья».

По теме:
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Трансфер Бущана в клуб Саудовской Аравии находится под угрозой срыва
Экс-форвард Металлиста перешел в клуб из Узбекистана, где работает Шацких
Александр Васильев Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта
Олександр Сільченко Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
Футбол | 24 января 2025, 17:52 11
ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры
ФОТО. Жена футболиста Шахтера зажгла в бикини. Откровенные кадры

Дмитрий Крыськив – настоящий счастливчик

Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Теннис | 24 января 2025, 07:25 9
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open

Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка

Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Футбол | 24.01.2025, 08:19
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Потерял доверие? Арсенал принял решение касательно трансфера Зинченко
Футбол | 24.01.2025, 18:31
Потерял доверие? Арсенал принял решение касательно трансфера Зинченко
Потерял доверие? Арсенал принял решение касательно трансфера Зинченко
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
Бокс | 24.01.2025, 04:15
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
не плохой опорник. удачи
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 206
Футбол
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
22.01.2025, 22:38
Футбол
НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»
НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»
22.01.2025, 18:48 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
22.01.2025, 16:05 3
Бокс
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 4
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 333
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем