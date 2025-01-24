ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с опытным полузащитником

30-летний опорный полузащитник Александр Васильев покинул одесский «Черноморец».

Об этом информирует официальный сайт одесситов.

Васильев присоединился к «Черноморцу» в 2023 году. Всего за одесскую команду он сыграл 56 матчей и забил 4 мяча.

Также Александр Васильев выступал за «Днепр», «Арсенал» (Киев), ПФК «Львов» и команды из Беларуси.

Одесский клуб выразил благодарность игроку и пожелал ему успешного продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что к «Черноморцу» не присоединятся два игрока из «Полесья».