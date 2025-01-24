Трансфер Бущана в клуб Саудовской Аравии находится под угрозой срыва
«Аль-Шабаб» считает украинского голкипера запасным вариантом
Трансфер вратаря киевского «Динамо» Георгия Бущана в чемпионат Саудовской Аравии находится под угрозой срыва.
«Аль-Шабаб», который был заинтересован в услугах украинца, определился с приоритетной кандидатурой на позицию голкипера. Клуб нацелился на румынского вратаря Йонуца Раду, контракт которого принадлежит миланскому «Интеру».
«Будущее Йонуца может решиться в ближайшее время – «Аль-Шабаб» собираектся сделать предложение о трансфере и уже контактировал с руководством итальянского клуба. Раду определится со своим будущим – в его услугах заинтересованы также команды из Серии B», – сообщает источник.
Если румынский голкипер откажет клубу из Саудовской Аравии, тогда «Аль-Шабаб» может вернуться к кандидатуре Бущана.
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