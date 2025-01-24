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  4. Трансфер Бущана в клуб Саудовской Аравии находится под угрозой срыва
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 19:31 | Обновлено 24 января 2025, 19:37
1873
11

Трансфер Бущана в клуб Саудовской Аравии находится под угрозой срыва

«Аль-Шабаб» считает украинского голкипера запасным вариантом

24 января 2025, 19:31 | Обновлено 24 января 2025, 19:37
1873
11
Трансфер Бущана в клуб Саудовской Аравии находится под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Трансфер вратаря киевского «Динамо» Георгия Бущана в чемпионат Саудовской Аравии находится под угрозой срыва.

«Аль-Шабаб», который был заинтересован в услугах украинца, определился с приоритетной кандидатурой на позицию голкипера. Клуб нацелился на румынского вратаря Йонуца Раду, контракт которого принадлежит миланскому «Интеру».

«Будущее Йонуца может решиться в ближайшее время – «Аль-Шабаб» собираектся сделать предложение о трансфере и уже контактировал с руководством итальянского клуба. Раду определится со своим будущим – в его услугах заинтересованы также команды из Серии B», – сообщает источник.

Если румынский голкипер откажет клубу из Саудовской Аравии, тогда «Аль-Шабаб» может вернуться к кандидатуре Бущана.

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Динамо Киев Аль-Шабаб Интер Милан Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Микола Титюк Источник: Sportitalia
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Комментарии 11
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avk2307
Просто цікаво спитати у автора:
Де в джерелі інформації , бо є посилання написано, що румунський воротар є пріорітетом для клубу.
Черговий раз не професійно переклали? чи ще може якісь причини?
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+1
FunnyCat_____
Ну и отлично 
Жоре еще чемпионство домой возвращать!
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0
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AK.228
Жаль
Жора достоин погреть косточки за приличную зп
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0
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Lulinnha
Если Жорик хочет под конец карьеры накосить бабосиков то годный вариант. 
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0
Khafre
Молодець.
Буде до кінця кар'єри позоритися в самому позорному великому клубі Динамо Київ
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-7
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