Трансфер Бущана в клуб Саудовской Аравии находится под угрозой срыва

Трансфер вратаря киевского «Динамо» Георгия Бущана в чемпионат Саудовской Аравии находится под угрозой срыва.

«Аль-Шабаб», который был заинтересован в услугах украинца, определился с приоритетной кандидатурой на позицию голкипера. Клуб нацелился на румынского вратаря Йонуца Раду, контракт которого принадлежит миланскому «Интеру».

«Будущее Йонуца может решиться в ближайшее время – «Аль-Шабаб» собираектся сделать предложение о трансфере и уже контактировал с руководством итальянского клуба. Раду определится со своим будущим – в его услугах заинтересованы также команды из Серии B», – сообщает источник.

Если румынский голкипер откажет клубу из Саудовской Аравии, тогда «Аль-Шабаб» может вернуться к кандидатуре Бущана.