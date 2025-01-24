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24 января 2025, 18:55 |
1043
0

Экс-форвард Шахтера и Карпат расторг контракт с клубом из Ирана

Густаво Бланко Лещук покинул «Эстегляль»

24 января 2025, 18:55 |
1043
0
Экс-форвард Шахтера и Карпат расторг контракт с клубом из Ирана
instagram.com/blancoleschuk. Густаво Бланко Лещук

33-летний аргентинский центральный нападающий Густаво Бланко Лещук, имеющий украинские корни, досрочно покинул иранский «Эстегляль».

Футболист договорился с клубом о преждевременном прекращении срока действия контракта, благодаря чему немедленно получил статус свободного агента.

Бланко Лещук выступал за «Эстегляль» с августа 2023 года, когда присоединился к этому клубу свободным агентом, покинув испанский «Эйбар».

За «Эстегляль» Густаво сыграл 42 официальных матча, отличившись 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Напомним, в Украине Бланко-Лещук в 2016 году играл за «Карпаты», после чего полтора сезона выступал за «Шахтер».

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Густаво Бланко Лещук Эстегляль свободный агент расторжение контракта трансферы Шахтер Донецк Карпаты Львов
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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