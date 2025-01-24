Экс-форвард Шахтера и Карпат расторг контракт с клубом из Ирана

33-летний аргентинский центральный нападающий Густаво Бланко Лещук, имеющий украинские корни, досрочно покинул иранский «Эстегляль».

Футболист договорился с клубом о преждевременном прекращении срока действия контракта, благодаря чему немедленно получил статус свободного агента.

Бланко Лещук выступал за «Эстегляль» с августа 2023 года, когда присоединился к этому клубу свободным агентом, покинув испанский «Эйбар».

За «Эстегляль» Густаво сыграл 42 официальных матча, отличившись 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Напомним, в Украине Бланко-Лещук в 2016 году играл за «Карпаты», после чего полтора сезона выступал за «Шахтер».