Экс-форвард Шахтера и Карпат расторг контракт с клубом из Ирана
Густаво Бланко Лещук покинул «Эстегляль»
33-летний аргентинский центральный нападающий Густаво Бланко Лещук, имеющий украинские корни, досрочно покинул иранский «Эстегляль».
Футболист договорился с клубом о преждевременном прекращении срока действия контракта, благодаря чему немедленно получил статус свободного агента.
Бланко Лещук выступал за «Эстегляль» с августа 2023 года, когда присоединился к этому клубу свободным агентом, покинув испанский «Эйбар».
За «Эстегляль» Густаво сыграл 42 официальных матча, отличившись 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Напомним, в Украине Бланко-Лещук в 2016 году играл за «Карпаты», после чего полтора сезона выступал за «Шахтер».
گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی، پس از جلسه با مدیران استقلال جهت جدایی از جمع آبیپوشان پایتخت به توافق رسید و از این تیم جدا شد.— استقلال (@fcesteghlaliran) January 24, 2025
باشگاه استقلال از بلانکو بابت تلاشهایش در طول یک فصل و نیم حضور در این تیم تشکر میکند و برای او در ادامه دوران فوتبالیاش آرزوی موفقیت دارد. pic.twitter.com/r9vSn7Z6qc
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