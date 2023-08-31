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Испания
31 августа 2023, 10:54 |
1523
0

Испанский клуб досрочно расторг контракт с экс-форвардом Карпат и Шахтера

Густаво Бланко Лещук получил статус свободного агента

31 августа 2023, 10:54 |
1523
0
Испанский клуб досрочно расторг контракт с экс-форвардом Карпат и Шахтера
instagram.com/blancoleschuk

Клуб испанской Сегунды «Эйбар» объявил о досрочном расторжении контракта с 31-летним аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком, который известен в Украине по выступлениям за «Карпаты» и «Шахтер».

Бланко Лещук выступал за «Эйбар» с лета 2021 года. Сперва нападающий провел в испанской команде сезон на правах аренды из «Антальяспора», а затем разорвал трудовое соглашение с турками и свободным агентом перешел в «Эйбар» на полноценной основе, оформив договор до лета 2024 года.

За два сезона в «Эйбаре» Бланко Лещук провел 72 матча, в которых отличился 11 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

За «Карпаты» аргентинец сыграл 28 матчей (9 голов, 4 ассиста). за «Шахтер» – 33 (8 голов, 3 ассиста).

Ранее сообщалось, что подписать Бланко Лещука предлагали бразильскому клубу «Васко да Гама».

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Густаво Бланко Лещук Эйбар Шахтер Донецк Карпаты Львов трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Эйбар
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