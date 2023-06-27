Экс-форварда Шахтера предложили подписать Васко да Гама

31-летний центрфорвард «Эйбара» Густаво Бланко Лещук, который известен в Украине по выступлениям за «Карпаты» и «Шахтер», в ближайшее время может перебраться за океан и продолжить карьеру в бразильской Серии А.

Подписать опытного бомбардира было предложено «Васко да Гама» - команде, которая занимает 18-е место в турнирной таблице и остро нуждается в забивном форварде.

Бланко Лещук имеет контракт с «Эйбаром» до лета 2024 года, а в сезоне-2022/23 отличился 4 забитыми мячами в 29 поединках Сегунды.