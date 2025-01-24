Буковина подписала новичка и готовится к выезду в Закарпатье

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Буковина», не скрывающая своего желания повыситься в классе, начнет подготовку ко второй части сезона 3 февраля в Черновцах.

Через две недели команда отправится в Закарпатье, где проведет два сбора. Разместятся подопечные Григория Чурилова в гостиничном комплексе «Камелот» вблизи Ужгорода. Планируется десять контрольных матчей с командами Первой и Второй лиги. Среди спарринг-партнеров «Металлист 1925», «Минай», «Агробизнес».

Пока контракт с «Буковиной» подписал лишь один новичок – Родион Плакса из «Александрии». Пополнить ряды черновицкой команды может Кирилл Прокопчук из Миная, который в ближайшие дни должен пройти медосмотр. Тем не менее, он хорошо знаком местным поклонникам футбола, ведь три года назад уже выступал за «Буковину».

«Буковина» занимает восьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что защитник «Миная» Кирилл Прокопчук вскоре заключит соглашение с черновицкой «Буковиной».