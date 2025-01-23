Источник: Буковина пополнится защитником Миная

Защитник «Миная» Кирилл Прокопчук вскоре заключит соглашение с черновицкой «Буковиной», сообщает ТаТоТакое.

Переговоры между клубами почти завершены, и официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

«Минай» недавно выставил на трансфер нескольких футболистов после зимнего пересмотра состава, и Кирилл Прокопчук также оказался среди них.

В текущем сезоне Прокопчук сыграл за «Минай» 13 матчей Первой лиги, без забитых голов.