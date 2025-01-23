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  4. Источник: Буковина пополнится защитником Миная
Украина. Первая лига
23 января 2025, 06:27 |
240
0

Источник: Буковина пополнится защитником Миная

Кирилл Прокопчук близок к переходу в команду из Черновцов

23 января 2025, 06:27 |
240
0
Источник: Буковина пополнится защитником Миная
ФК Минай. Кирилл Прокопчук

Защитник «Миная» Кирилл Прокопчук вскоре заключит соглашение с черновицкой «Буковиной», сообщает ТаТоТакое.

Переговоры между клубами почти завершены, и официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

«Минай» недавно выставил на трансфер нескольких футболистов после зимнего пересмотра состава, и Кирилл Прокопчук также оказался среди них.

В текущем сезоне Прокопчук сыграл за «Минай» 13 матчей Первой лиги, без забитых голов.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай Кирилл Прокопчук Буковина Черновцы
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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