Украина. Первая лига23 января 2025, 06:27 |
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Источник: Буковина пополнится защитником Миная
Кирилл Прокопчук близок к переходу в команду из Черновцов
23 января 2025, 06:27 |
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Защитник «Миная» Кирилл Прокопчук вскоре заключит соглашение с черновицкой «Буковиной», сообщает ТаТоТакое.
Переговоры между клубами почти завершены, и официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.
«Минай» недавно выставил на трансфер нескольких футболистов после зимнего пересмотра состава, и Кирилл Прокопчук также оказался среди них.
В текущем сезоне Прокопчук сыграл за «Минай» 13 матчей Первой лиги, без забитых голов.
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