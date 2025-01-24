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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Лига Европы
24 января 2025, 18:57 |
1334
1

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»

Наставник «Ромы» остался недоволен поражением в Лиге Европы

24 января 2025, 18:57 |
1334
1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

23 января состоялся матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграли нидерландский «АЗ Алкмаар» и итальянская «Рома». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Наставник римского клуба Клаудио Раньери остался недоволен игрой своих подопечных – больше всего досталось полузащитнику Куадио Коне:

«Я надеялся, что Коне будет более активным. Он слишком долго держал мяч, но ведь я просил его так не делать. Соперник сильно прессинговал нас и мог легко отобрать мяч. Нельзя забывать, что другая команда может сфолить, а арбитр не зафиксирует нарушении. Тогда мы становимся уязвимыми. Мы ничего не сделали. Они забрали победу, приложив минимум усилий», – поделился мнением Раньери.

«Рома» занимает 21-е место в турнирной таблицы Лиги Европы – в активе клуба девять баллов. В последнем туре группового этапа подопечные Раньери сыграют против немецкого «Айнтрахта».

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Лига Европы Рома Рим АЗ Алкмаар Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 1
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antt
А читаєш заголовок і догадуєшся що про Довбика. Напевно був такий задум. А ні це про Коне.
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