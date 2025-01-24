Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Наставник «Ромы» остался недоволен поражением в Лиге Европы
23 января состоялся матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграли нидерландский «АЗ Алкмаар» и итальянская «Рома». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Наставник римского клуба Клаудио Раньери остался недоволен игрой своих подопечных – больше всего досталось полузащитнику Куадио Коне:
«Я надеялся, что Коне будет более активным. Он слишком долго держал мяч, но ведь я просил его так не делать. Соперник сильно прессинговал нас и мог легко отобрать мяч. Нельзя забывать, что другая команда может сфолить, а арбитр не зафиксирует нарушении. Тогда мы становимся уязвимыми. Мы ничего не сделали. Они забрали победу, приложив минимум усилий», – поделился мнением Раньери.
«Рома» занимает 21-е место в турнирной таблицы Лиги Европы – в активе клуба девять баллов. В последнем туре группового этапа подопечные Раньери сыграют против немецкого «Айнтрахта».
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