«Еще чувствую его локоть». Игрок АЗ рассказал, как перенес удар Довбика

Защитник «АЗ» Алкмаар Ваутер Гоеш рассказал, как перенес удар украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в лицо во встрече Лиги Европы.

«Во время матча я не почувствовал локтя Довбика, но сейчас чувствую. Но все будет хорошо. Это был удар локтем в губу, было немного больно.

Я думаю, что такой была моя судьба в противостоянии с этим нападающим, ведь он противостоял мне, а я – ему. Он – достаточно хороший игрок, быстрый и сильный, в этом смысле можно увидеть разницу», - цитирует Гоэша Ziggo Sport.

«АЗ» Алкмаар победил „Рому“ со счетом 1:0. Довбик провел на поле 45 минут, его заменили перед началом второго тайма. За удар Гоэша он получил желтую карточку.