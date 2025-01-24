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  4. «Еще чувствую его локоть». Игрок АЗ рассказал, как перенес удар Довбика
Лига Европы
24 января 2025, 18:24 |
247
0

«Еще чувствую его локоть». Игрок АЗ рассказал, как перенес удар Довбика

Ваутер Гоэш вспомнил эпизод из встречи с Ромой

24 января 2025, 18:24 |
247
0
«Еще чувствую его локоть». Игрок АЗ рассказал, как перенес удар Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «АЗ» Алкмаар Ваутер Гоеш рассказал, как перенес удар украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в лицо во встрече Лиги Европы.

«Во время матча я не почувствовал локтя Довбика, но сейчас чувствую. Но все будет хорошо. Это был удар локтем в губу, было немного больно.

Я думаю, что такой была моя судьба в противостоянии с этим нападающим, ведь он противостоял мне, а я – ему. Он – достаточно хороший игрок, быстрый и сильный, в этом смысле можно увидеть разницу», - цитирует Гоэша Ziggo Sport.

«АЗ» Алкмаар победил „Рому“ со счетом 1:0. Довбик провел на поле 45 минут, его заменили перед началом второго тайма. За удар Гоэша он получил желтую карточку.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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