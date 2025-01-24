Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру в Польше или Греции
Владимир Шепелев имеет несколько предложений
27-летний украинский полузащитник Владимир Шепелев может продолжить карьеру за рубежом.
По информации «ТаТоТаке», украинцем интересуются команды из Польши и Греции.
Также Шепелевым активно интересуется «Александрия», которая пока не сделала официального предложения футболисту.
Шепелев был близок к переходу в черкасский ЛНЗ. Клуб был готов предложить футболисту контракт, аналогичный «динамовскому», но в последний момент переход сорвался.
Пока не сообщается, какие именно клубы заинтересованы Шепелевым.
Ранее сообщалось, что Шепелевым интересуется испанский клуб.
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