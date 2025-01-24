Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру в Польше или Греции

27-летний украинский полузащитник Владимир Шепелев может продолжить карьеру за рубежом.

По информации «ТаТоТаке», украинцем интересуются команды из Польши и Греции.

Также Шепелевым активно интересуется «Александрия», которая пока не сделала официального предложения футболисту.

Шепелев был близок к переходу в черкасский ЛНЗ. Клуб был готов предложить футболисту контракт, аналогичный «динамовскому», но в последний момент переход сорвался.

Пока не сообщается, какие именно клубы заинтересованы Шепелевым.

Ранее сообщалось, что Шепелевым интересуется испанский клуб.