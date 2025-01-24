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Трансферы
24 января 2025, 17:05 |
1152
2

Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру в Польше или Греции

Владимир Шепелев имеет несколько предложений

24 января 2025, 17:05 |
1152
2
Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру в Польше или Греции
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

27-летний украинский полузащитник Владимир Шепелев может продолжить карьеру за рубежом.

По информации «ТаТоТаке», украинцем интересуются команды из Польши и Греции.

Также Шепелевым активно интересуется «Александрия», которая пока не сделала официального предложения футболисту.

Шепелев был близок к переходу в черкасский ЛНЗ. Клуб был готов предложить футболисту контракт, аналогичный «динамовскому», но в последний момент переход сорвался.

Пока не сообщается, какие именно клубы заинтересованы Шепелевым.

Ранее сообщалось, что Шепелевым интересуется испанский клуб.

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Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ Александрия ЛНЗ Черкассы свободный агент ТаТоТаке
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
все закончится пердивом в Чехии, с Бесединым
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+1
u6464u
друга ліга Польщі, Чехії або УПЛ.
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