Александрия проводит спарринг с чешским Баником. Стартовые составы
Команда Руслана Ротаня играет свой второй матч на турецком сборе
«Александрия» первую часть чемпионата УПЛ закончила на втором месте. Команда полна амбиций сохранить высокую позицию в турнирной таблице. Набрать форму помогут тренировки и контрольные матчи.
Вторым соперником «Александрии» на сборах в Турции станет чешский «Баник» (Острава). В турнирной таблице чемпионата Чехии клуб занимает четвертое место. «Баник» в 19 матчах набрал 36 очков (11 побед, три ничьи и 5 поражений).
В предыдущем спарринге «Александрия» со счетом 3:0 победила «Динамо» (Батуми). Забитыми мячами отметились Скорко, Козак и Беляев.
Ранее сообщалось, что «Александрия» подпишет экс-защитника «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий «Ромы» отыграл против АЗ только первый тайм
24 января Новак снялся с поединка против Александра Зверева после проигранного первого сета