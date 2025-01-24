Александрия проводит спарринг с чешским Баником. Стартовые составы

«Александрия» первую часть чемпионата УПЛ закончила на втором месте. Команда полна амбиций сохранить высокую позицию в турнирной таблице. Набрать форму помогут тренировки и контрольные матчи.

Вторым соперником «Александрии» на сборах в Турции станет чешский «Баник» (Острава). В турнирной таблице чемпионата Чехии клуб занимает четвертое место. «Баник» в 19 матчах набрал 36 очков (11 побед, три ничьи и 5 поражений).

В предыдущем спарринге «Александрия» со счетом 3:0 победила «Динамо» (Батуми). Забитыми мячами отметились Скорко, Козак и Беляев.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подпишет экс-защитника «Динамо».