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  4. Александрия проводит спарринг с чешским Баником. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 16:04 | Обновлено 24 января 2025, 16:44
332
0

Александрия проводит спарринг с чешским Баником. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня играет свой второй матч на турецком сборе

24 января 2025, 16:04 | Обновлено 24 января 2025, 16:44
332
0
Александрия проводит спарринг с чешским Баником. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» первую часть чемпионата УПЛ закончила на втором месте. Команда полна амбиций сохранить высокую позицию в турнирной таблице. Набрать форму помогут тренировки и контрольные матчи.

Вторым соперником «Александрии» на сборах в Турции станет чешский «Баник» (Острава). В турнирной таблице чемпионата Чехии клуб занимает четвертое место. «Баник» в 19 матчах набрал 36 очков (11 побед, три ничьи и 5 поражений).

В предыдущем спарринге «Александрия» со счетом 3:0 победила «Динамо» (Батуми). Забитыми мячами отметились Скорко, Козак и Беляев.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подпишет экс-защитника «Динамо».

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Александрия учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Руслан Ротань Баник Острава
Сергій Турчак Источник: Instagram
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