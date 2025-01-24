Источник: Александрия подпишет экс-защитника Динамо
Антон Боль присоединится к «горожанам»
«Александрия» в ближайшее время подпишет контракт с украинским центральным защитником Антоном Болем, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 22-летний футболист уже тренируется вместе с «горожанами».
Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь летом игрок разорвал контракт с киевским «Динамо».
В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Антон Боль может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.
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