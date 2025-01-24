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Украина. Первая лига
24 января 2025, 13:01 |
1464
3

Источник: Александрия подпишет экс-защитника Динамо

Антон Боль присоединится к «горожанам»

24 января 2025, 13:01 |
1464
3
Источник: Александрия подпишет экс-защитника Динамо
ФК Динамо Киев. Антон Боль

«Александрия» в ближайшее время подпишет контракт с украинским центральным защитником Антоном Болем, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 22-летний футболист уже тренируется вместе с «горожанами».

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь летом игрок разорвал контракт с киевским «Динамо».

В сезоне 2023/24 Антон Боль на правах аренды провел 12 матчей за луганскую «Зарю», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Антон Боль может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

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Антон Боль Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент Игорь Бурбас
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Перець
какая боль Аргентина  Ямайка 5:0
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Khafre
легенда Динамо
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