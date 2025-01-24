Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Непросто вернуться к идеальной форме»

Защитник ровенского «Вереса» Михаил Протасевич поделился впечатлениями от зимних сборов:

«Сборы – это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас – это физическая подготовка. Даже после кратковременного отпуска – непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.

Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями».