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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 16:10 | Обновлено 24 января 2025, 16:43
101
0

Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Непросто вернуться к идеальной форме»

Защитник «Вереса» поделился впечатлениями от зимних сборов

24 января 2025, 16:10 | Обновлено 24 января 2025, 16:43
101
0
Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Непросто вернуться к идеальной форме»
НК Верес. Михаил Протасевич

Защитник ровенского «Вереса» Михаил Протасевич поделился впечатлениями от зимних сборов:

«Сборы – это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас – это физическая подготовка. Даже после кратковременного отпуска – непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.

Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями».

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Дмитро Вус Источник: ФК Верес
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