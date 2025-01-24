Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Непросто вернуться к идеальной форме»
Защитник «Вереса» поделился впечатлениями от зимних сборов
Защитник ровенского «Вереса» Михаил Протасевич поделился впечатлениями от зимних сборов:
«Сборы – это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас – это физическая подготовка. Даже после кратковременного отпуска – непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.
Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями».
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