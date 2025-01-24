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Испания
24 января 2025, 15:06 | Обновлено 24 января 2025, 15:07
273
0

ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником

Жерар Мартин остается в каталонском клубе

24 января 2025, 15:06 | Обновлено 24 января 2025, 15:07
273
0
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Мартин

Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с испанским защитником Жераром Мартином. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, соглашение защитника с каталонским клубом рассчитано еще на четыре года – до лета 2028. О финансовых деталях соглашения никакой информации нет.

В текущем сезоне Мартин провел 18 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что ранее контракт с каталонским клубом продлил Рональд Араухо.

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Барселона продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Барселона
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