Испания24 января 2025, 15:06 | Обновлено 24 января 2025, 15:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником
Жерар Мартин остается в каталонском клубе
24 января 2025, 15:06 | Обновлено 24 января 2025, 15:07
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Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с испанским защитником Жераром Мартином. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, соглашение защитника с каталонским клубом рассчитано еще на четыре года – до лета 2028. О финансовых деталях соглашения никакой информации нет.
В текущем сезоне Мартин провел 18 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.
Ранее сообщалось, что ранее контракт с каталонским клубом продлил Рональд Араухо.
💙 𝐆𝐄𝐑𝐀𝐑𝐃 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈́𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 ❤️ pic.twitter.com/8AeegY63bj— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 24, 2025
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