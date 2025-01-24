ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Араухо. Барселона продлила контракт с защитником

Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с испанским защитником Жераром Мартином. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, соглашение защитника с каталонским клубом рассчитано еще на четыре года – до лета 2028. О финансовых деталях соглашения никакой информации нет.

В текущем сезоне Мартин провел 18 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что ранее контракт с каталонским клубом продлил Рональд Араухо.