Левый Берег сыграет в Турции с молдовским клубом

Как стало известно Sport.ua еще одним спарринг-партнером «Левого Берега» на зарубежном сборе в Турции станет именитый «Шериф» из Молдовы. Этот поединок пройдет 15 февраля.

Перед возвращением домой киевляне еще планируют провести контрольный матч 18 февраля. Соперник - уточняется.

Тем временем перед тем, как отправиться в Турцию подопечные Виталия Первака 26 января сыграют с ФК «Лесное» в турнире, посвященном памяти легендарного вратаря «Динамо» Олега Макарова. На следующей неделе «Левый Берег» в этом Мемориале будет представлять молодежный состав.

Также в последнем спарринге с «Металлистом 1925» несколько киевлян не избежали повреждений, но это не помешает им отправиться на турецкий сбор.

Ранее мы сообщали, что украинский голкипер Илья Караващенко официально стал игроком «Левого Берега».