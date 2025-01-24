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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 14:50 | Обновлено 24 января 2025, 14:57
102
0

Левый Берег сыграет в Турции с молдовским клубом

Также клуб примет участие в Мемориале Макарова

24 января 2025, 14:50 | Обновлено 24 января 2025, 14:57
102
0
Левый Берег сыграет в Турции с молдовским клубом
ФК Левый Берег

Как стало известно Sport.ua еще одним спарринг-партнером «Левого Берега» на зарубежном сборе в Турции станет именитый «Шериф» из Молдовы. Этот поединок пройдет 15 февраля.

Перед возвращением домой киевляне еще планируют провести контрольный матч 18 февраля. Соперник - уточняется.

Тем временем перед тем, как отправиться в Турцию подопечные Виталия Первака 26 января сыграют с ФК «Лесное» в турнире, посвященном памяти легендарного вратаря «Динамо» Олега Макарова. На следующей неделе «Левый Берег» в этом Мемориале будет представлять молодежный состав.

Также в последнем спарринге с «Металлистом 1925» несколько киевлян не избежали повреждений, но это не помешает им отправиться на турецкий сбор.

Ранее мы сообщали, что украинский голкипер Илья Караващенко официально стал игроком «Левого Берега».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Шериф Тирасполь товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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