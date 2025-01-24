Верес проводит спарринг с польским Гурником. Стартовые составы
«Верес» играет второй матч на сборах в Турции
«Верес» продолжает подготовку ко второй части сезона. У команды широкая программа контрольных матчей на сборах. Очередным соперником украинского клуба стал «Гурник». Трансляция матча не проводится по техническим причинам.
«Гурник» - клуб польской Экстраклясы. За команду выступает чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски.
В турнирной таблице чемпионата Польши «Гурник» идет на шестом месте. В активе команды 30 очков после 18 сыгранных матчей.
На сборах в Турции «Верес» уже играл с представителем Польши. Украинский клуб продемонстрировал результативный футбол, но уступил ГКС Катовице со счетом 3:4.
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