Верес проводит спарринг с польским Гурником. Стартовые составы

«Верес» продолжает подготовку ко второй части сезона. У команды широкая программа контрольных матчей на сборах. Очередным соперником украинского клуба стал «Гурник». Трансляция матча не проводится по техническим причинам.

«Гурник» - клуб польской Экстраклясы. За команду выступает чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски.

В турнирной таблице чемпионата Польши «Гурник» идет на шестом месте. В активе команды 30 очков после 18 сыгранных матчей.

На сборах в Турции «Верес» уже играл с представителем Польши. Украинский клуб продемонстрировал результативный футбол, но уступил ГКС Катовице со счетом 3:4.