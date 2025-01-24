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  4. Эксперт объяснил, как трансфер Сикана повлияет на Пушича в Шахтере
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 14:47 |
595
0

Эксперт объяснил, как трансфер Сикана повлияет на Пушича в Шахтере

Олег Федорчук не понимает трансфер Данила Сикана

24 января 2025, 14:47 |
595
0
Эксперт объяснил, как трансфер Сикана повлияет на Пушича в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Украинский тренер Олег Федорчук объяснил, как трансфер Даниила Сикана может повлиять на судьбу Марино Пушича в донецком «Шахтере». Эксперт предположил, что руководство «горняков» уже подготовило замену форварду.

«Я так думаю, что у Шахтера уже есть кто-то на крючке. Есть кандидат. Возможно, купят очередного дорогого бразильца или примут в аренду с правом выкупа. Скорее всего, Шахтер продал Сикана и таким образом уволил место под дорогого новичка. Как иначе объяснить трансфер основного нападающего, я не знаю. Или это какое-нибудь основание для Пушича? Так ли они показывают, что не будут бороться за золотые награды в УПЛ?

Вообще же Сикан уперся в потолок и второй сезон буксовал в Шахтере. Не прогрессировал, не рос», – рассказал Федорчук.

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Марино Пушич Даниил Сикан чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Трабзонспор
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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