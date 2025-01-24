Эксперт объяснил, как трансфер Сикана повлияет на Пушича в Шахтере

Украинский тренер Олег Федорчук объяснил, как трансфер Даниила Сикана может повлиять на судьбу Марино Пушича в донецком «Шахтере». Эксперт предположил, что руководство «горняков» уже подготовило замену форварду.

«Я так думаю, что у Шахтера уже есть кто-то на крючке. Есть кандидат. Возможно, купят очередного дорогого бразильца или примут в аренду с правом выкупа. Скорее всего, Шахтер продал Сикана и таким образом уволил место под дорогого новичка. Как иначе объяснить трансфер основного нападающего, я не знаю. Или это какое-нибудь основание для Пушича? Так ли они показывают, что не будут бороться за золотые награды в УПЛ?

Вообще же Сикан уперся в потолок и второй сезон буксовал в Шахтере. Не прогрессировал, не рос», – рассказал Федорчук.