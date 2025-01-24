Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Хартберг – 1:1. Старт сборов в Словении. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 15:16 | Обновлено 24 января 2025, 15:22
63
0

Рух – Хартберг – 1:1. Старт сборов в Словении. Видео голов и обзор

«Рух» первый контрольный матч на сборах завершил вничью

24 января 2025, 15:16 | Обновлено 24 января 2025, 15:22
63
0
Рух – Хартберг – 1:1. Старт сборов в Словении. Видео голов и обзор
ФК Рух

В первом из запланированных спаррингов на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Словении, команда Виталия Пономарева разошлась миром с австрийским «Хартбергом».

В начале поединка на поле шла равная борьба. Во второй половине первого тайма преимуществом завладел украинский клуб и на 37-й минуте Горин открыл счет. Футболист «Руха» сыграл на добивании после подачи углового.

«Хартберг» отыгрался на 78-й минуте. Гавел реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 23 января 2025 года. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов) – «Хартберг» (Австрия) – 1:1

Голы: Горин, 37 – Гавел, 78 (с пенальти)

«Рух»: Ледвий, Роман (Китела, 63), Слюбик (Фицик, 69), Холод, Горин, Лях (Ременяк, 63), Рябов (Пискун, 69), Тлумак (Столярчук, 63), Пастух (Джурабаев, 69), Карабин (Клайвер, 63), Климчук (Рунич, 63).

Видео голов и обзор матча

По теме:
Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес проводит спарринг с польским Гурником. Стартовые составы
Левый Берег сыграет в Турции с молдовским клубом
Рух Львов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи видео голов и обзор Хартберг Виталий Пономарев учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24 января 2025, 07:53 1
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре

Сауль Альварес высоко оценил уровень украинского бойца

Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Бокс | 23 января 2025, 16:05 1
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона

Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде

ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
Футбол | 24.01.2025, 13:04
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Теннис | 24.01.2025, 13:35
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24.01.2025, 09:03
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
23.01.2025, 05:50
Хоккей
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 205
Футбол
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 11
Футбол
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
22.01.2025, 09:46 1
Футбол
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 4
Футбол
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
Три сборные Украины по хоккею играют в Дивизионе 1A. Что дальше
22.01.2025, 12:05
Хоккей
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем