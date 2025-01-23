Начали с ничьей. Рух провел первый спарринг на сборах в Словении

«Рух» провел первый из запланированных спаррингов на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Словении. Команда Виталия Пономарева сыграла вничью со счетом 1:1 с австрийским «Хартбергом».

В стартовом отрезке матча на поле шла равная борьба. Во второй половине первого тайма преимуществом завладел «Рух» и на 37-й минуте Горин открыл счет, добив мяч после подачи углового.

«Хартберг» отыгрался на 78-й минуте. Гавел реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 23 января 2025 года. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов) – «Хартберг» (Австрия) – 1:1

Голы: Горин, 37 – Гавел, 78 (с пенальти)

«Рух»: Ледвий, Роман (Китела, 63), Слюбик (Фицик, 69), Холод, Горин, Лях (Ременяк, 63), Рябов (Пискун, 69), Тлумак (Столярчук, 63), Пастух (Джурабаев, 69), Карабин (Клайвер, 63), Климчук (Рунич, 63).