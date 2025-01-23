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Товарищеские матчи
Рух Львов
23.01.2025 15:00 – FT 1 : 1
Хартберг
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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 17:39 | Обновлено 23 января 2025, 17:44
203
0

Начали с ничьей. Рух провел первый спарринг на сборах в Словении

Подопечные Виталия Пономарева сыграли с австрийским клубом «Хартберг»

23 января 2025, 17:39 | Обновлено 23 января 2025, 17:44
203
0
Начали с ничьей. Рух провел первый спарринг на сборах в Словении
ФК Рух

«Рух» провел первый из запланированных спаррингов на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Словении. Команда Виталия Пономарева сыграла вничью со счетом 1:1 с австрийским «Хартбергом».

В стартовом отрезке матча на поле шла равная борьба. Во второй половине первого тайма преимуществом завладел «Рух» и на 37-й минуте Горин открыл счет, добив мяч после подачи углового.

«Хартберг» отыгрался на 78-й минуте. Гавел реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 23 января 2025 года. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов) – «Хартберг» (Австрия) – 1:1

Голы: Горин, 37 – Гавел, 78 (с пенальти)

«Рух»: Ледвий, Роман (Китела, 63), Слюбик (Фицик, 69), Холод, Горин, Лях (Ременяк, 63), Рябов (Пискун, 69), Тлумак (Столярчук, 63), Пастух (Джурабаев, 69), Карабин (Клайвер, 63), Климчук (Рунич, 63).

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учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Хартберг Олег Горин Виталий Пономарев
Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
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