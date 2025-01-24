Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Понимаем свои ошибки»
Защитник «Вереса» рассказал о сборах в Турции и итогах первого спарринга
«Верес» проводит подготовку ко второй части чемпионата УПЛ. Команда тренируется и играет контрольные матчи в Турции.
Защитник «Вереса» Михаил Протасевич рассказал о режиме работы на зимних тренировочных сборах. Также футболист сообщил, что команда провела анализ проигранного матча с ГКС Катовице. «Верес» уступил польскому клубу со счетом 3:4.
«Сборы – это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас – это физическая подготовка. Даже после краткосрочного отпуска – непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.
Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями», - сказал футболист.
Ранее сообщалось, что «Верес» выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков.
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