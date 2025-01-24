Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Понимаем свои ошибки»

«Верес» проводит подготовку ко второй части чемпионата УПЛ. Команда тренируется и играет контрольные матчи в Турции.

Защитник «Вереса» Михаил Протасевич рассказал о режиме работы на зимних тренировочных сборах. Также футболист сообщил, что команда провела анализ проигранного матча с ГКС Катовице. «Верес» уступил польскому клубу со счетом 3:4.

«Сборы – это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас – это физическая подготовка. Даже после краткосрочного отпуска – непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.

Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями», - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что «Верес» выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков.