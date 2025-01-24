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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 16:32 | Обновлено 24 января 2025, 16:51
115
0

Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Понимаем свои ошибки»

Защитник «Вереса» рассказал о сборах в Турции и итогах первого спарринга

24 января 2025, 16:32 | Обновлено 24 января 2025, 16:51
115
0
Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Понимаем свои ошибки»
НК Верес. Михаил Протасевич

«Верес» проводит подготовку ко второй части чемпионата УПЛ. Команда тренируется и играет контрольные матчи в Турции.

Защитник «Вереса» Михаил Протасевич рассказал о режиме работы на зимних тренировочных сборах. Также футболист сообщил, что команда провела анализ проигранного матча с ГКС Катовице. «Верес» уступил польскому клубу со счетом 3:4.

«Сборы – это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас – это физическая подготовка. Даже после краткосрочного отпуска – непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.

Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями», - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что «Верес» выкупит контракт лидера и ведет переговоры о продаже двух игроков.

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Михаил Протасевич Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Катовице
Сергій Турчак Источник: ФК Верес
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