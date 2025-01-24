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  4. «Не маринуют». Эксперт объяснил, почему Судаков до сих пор в Шахтере
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 14:07 |
1238
0

«Не маринуют». Эксперт объяснил, почему Судаков до сих пор в Шахтере

Олег Федорчук считает, что переход Мудрика в «Челси» повлиял на Судакова

24 января 2025, 14:07 |
1238
0
«Не маринуют». Эксперт объяснил, почему Судаков до сих пор в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский эксперт Олег Федорчук объяснил, почему Георгий Судаков до сих пор играет за донецкий «Шахтер», несмотря на интерес со стороны крупных европейских клубов.

«Не сказал бы, что Судакова маринуют, это он в собственном соку маринуется, а клуб просто ценник на него вывесил заоблачный. Да, он не стоит 5 или 15 миллионов, а гораздо больше, но… Не хочет Шахтер после продаж своих бразильцев, я о Фреде или Фернандиньо, отпускать Судакова за меньшую сумму.

Я уже не вспоминаю о суперудачном трансфере Мудрика к Челси, который на самом деле злую шутку сыграл с Шахтером, потому что теперь все семь раз думают, покупать ли им игроков из донецкого клуба за такие безумные деньги», – рассказал Федорчук.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел за Шахтер 24 поединка во всех официальных турнирах, забив десять голов и отдал три результативных передачи.

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