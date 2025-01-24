Без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить защитника у Динамо
Име Окон впечатлил «Магдебург»
Южноафриканский центральный защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон, проходящий просмотр в киевском «Динамо», интересовал «Магдебург», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 20-летний футболист, сыгравший в матче межу украинской и немецкой командами, настолько понравился немецкому коллективу, что его готовы были забрать даже без просмотра, однако «бело-синие» продлили просмотр игрока еще на неделю.
Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ищет усиление на две позиции.
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