Без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить защитника у Динамо

Южноафриканский центральный защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон, проходящий просмотр в киевском «Динамо», интересовал «Магдебург», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист, сыгравший в матче межу украинской и немецкой командами, настолько понравился немецкому коллективу, что его готовы были забрать даже без просмотра, однако «бело-синие» продлили просмотр игрока еще на неделю.

Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ищет усиление на две позиции.