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Германия
24 января 2025, 12:08 | Обновлено 24 января 2025, 12:11
884
3

Без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить защитника у Динамо

Име Окон впечатлил «Магдебург»

24 января 2025, 12:08 | Обновлено 24 января 2025, 12:11
884
3
Без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить защитника у Динамо
ФК Динамо. Име Окон

Южноафриканский центральный защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон, проходящий просмотр в киевском «Динамо», интересовал «Магдебург», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист, сыгравший в матче межу украинской и немецкой командами, настолько понравился немецкому коллективу, что его готовы были забрать даже без просмотра, однако «бело-синие» продлили просмотр игрока еще на неделю.

Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ищет усиление на две позиции.

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Име Окон Магдебург Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ контрольные матчи УПЛ Суперспорт Юнайтед ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Gargantua81
физически одаренный, но необученный вообще. Его надо ставить в основу и год не меньше терпеть его ошибки, пока он научится.
Это можно понять, если речь идет о Михавко, но зачем это в случае с легионером?
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Перець
Дерев 'яний одним словом хто купить той лошара
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