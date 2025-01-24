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  4. Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 10:22 | Обновлено 24 января 2025, 10:36
715
2

Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить

Киевский клуб ищет защитника и вингера

24 января 2025, 10:22 | Обновлено 24 января 2025, 10:36
715
2
Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» ищет усиление на две позиции, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «бело-синие» ищут центрального защитника и вингера, желательно правого.

В команде Шовковского на позиции центрдэфа могут сыграть: Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко и Максим Дячук. Позицию правого вингера могут зыкрыть Андрей Ярмоленко и Назар Волошин.

Относительно позиции центрфорварда в клубе не переживают: имеющиеся Владислав Ванат, Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко устраивают «киевлян».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отказалось от молодого защитника.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Назар Волошин Денис Попов Кристиан Биловар Тарас Михавко Максим Дячук Владислав Ванат Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
ну Безерра же
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0
Saar
Герерро....нахрен він потрібен!
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-1
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