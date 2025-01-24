Замена Ярмоленко? Названы позиции, который Динамо планирует усилить

Киевское «Динамо» ищет усиление на две позиции, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «бело-синие» ищут центрального защитника и вингера, желательно правого.

В команде Шовковского на позиции центрдэфа могут сыграть: Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко и Максим Дячук. Позицию правого вингера могут зыкрыть Андрей Ярмоленко и Назар Волошин.

Относительно позиции центрфорварда в клубе не переживают: имеющиеся Владислав Ванат, Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко устраивают «киевлян».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отказалось от молодого защитника.