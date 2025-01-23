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  4. Динамо отказалось от молодого защитника. Рух хотел получить 3-5 млн
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 20:12 |
2206
3

Динамо отказалось от молодого защитника. Рух хотел получить 3-5 млн

Слюбик вернулся в состав Руха

23 января 2025, 20:12 |
2206
3
Динамо отказалось от молодого защитника. Рух хотел получить 3-5 млн
ФК Рух. Богдан Слюбик

По информации ТаТоТаке, Динамо отказалось от защитника Богдана Слюбка по причине финансовых запросов Руха.

Клуб после просмотра игрока в контрольных встречах был готов приобрести футболиста, однако львовяне хотели получить за Слюбика от трех до пять миллионов евро.

Киевляне не были готовы на такие расходы, поэтому отпустили игрока. Кроме того, наставник Александр Шовковский не мог гарантировать Богдану хотя бы 50% игровой практики до конца сезона, чего требовал Рух.

На просмотре у Динамо находились защитники Слюбик и Име Окон. Второй все еще находится в расположении клуба.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Lulinnha
Купить такую фигню как Тамаш Кадар за 2,5 то Суркис готов. А как за игрока олимпийской сборной то нет денег..... 
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0
AK.228
Ну да, а потом футболку грузину отдали , что б не пропадала) 
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-1
_9Quantum19_
І якого біса ДК виставляє ціннники у такі суми на своїх гравців, коли саме неспроможне сплатити схожу суму???????????
 
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-5
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