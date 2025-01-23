Динамо отказалось от молодого защитника. Рух хотел получить 3-5 млн

По информации ТаТоТаке, Динамо отказалось от защитника Богдана Слюбка по причине финансовых запросов Руха.

Клуб после просмотра игрока в контрольных встречах был готов приобрести футболиста, однако львовяне хотели получить за Слюбика от трех до пять миллионов евро.

Киевляне не были готовы на такие расходы, поэтому отпустили игрока. Кроме того, наставник Александр Шовковский не мог гарантировать Богдану хотя бы 50% игровой практики до конца сезона, чего требовал Рух.

На просмотре у Динамо находились защитники Слюбик и Име Окон. Второй все еще находится в расположении клуба.