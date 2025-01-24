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Major League Soccer
24 января 2025, 13:03 | Обновлено 24 января 2025, 13:42
701
0

ФОТО. Рики Пуч показал последствия тяжелой травмы

Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» начал процесс восстановления после разрыва крестообразных связок

24 января 2025, 13:03 | Обновлено 24 января 2025, 13:42
701
0
ФОТО. Рики Пуч показал последствия тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рики Пуч

Воспитанник «Барселоны», выступающий за клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч проходит реабилитацию после операции. Игрок травмировался в начале декабря. Футболисту диагностировали разрыв крестообразных связок.

Операция прошла успешно. Однако без последствий не обошлось. На ноге, которая не получала привычных нагрузок, произошла атрофия мышц. Что Рики Пуч и показал на фото.

Теперь игроку необходимо усердно работать в тренажерном зале. В сезоне МЛС Рики Пуч провел 33 матча. Забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила неожиданное предложение по топ-таланту.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму так:

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Major League Soccer (MLS) травма Лос-Анджелес Гэлакси травма колена Рики Пуч Барселона
Сергій Турчак Источник: Telegram
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