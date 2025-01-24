ФОТО. Рики Пуч показал последствия тяжелой травмы
Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» начал процесс восстановления после разрыва крестообразных связок
Воспитанник «Барселоны», выступающий за клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч проходит реабилитацию после операции. Игрок травмировался в начале декабря. Футболисту диагностировали разрыв крестообразных связок.
Операция прошла успешно. Однако без последствий не обошлось. На ноге, которая не получала привычных нагрузок, произошла атрофия мышц. Что Рики Пуч и показал на фото.
Теперь игроку необходимо усердно работать в тренажерном зале. В сезоне МЛС Рики Пуч провел 33 матча. Забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» получила неожиданное предложение по топ-таланту.
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму так:
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