ФОТО. Рики Пуч показал последствия тяжелой травмы

Воспитанник «Барселоны», выступающий за клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч проходит реабилитацию после операции. Игрок травмировался в начале декабря. Футболисту диагностировали разрыв крестообразных связок.

Операция прошла успешно. Однако без последствий не обошлось. На ноге, которая не получала привычных нагрузок, произошла атрофия мышц. Что Рики Пуч и показал на фото.

Теперь игроку необходимо усердно работать в тренажерном зале. В сезоне МЛС Рики Пуч провел 33 матча. Забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила неожиданное предложение по топ-таланту.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму так: