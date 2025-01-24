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  4. Ценник известен. Барселона получила неожиданное предложение по топ-таланту
Испания
24 января 2025, 07:53 |
1604
0

Ценник известен. Барселона получила неожиданное предложение по топ-таланту

Витор Роке может перейти в «Палмейрас»

24 января 2025, 07:53 |
1604
0
Ценник известен. Барселона получила неожиданное предложение по топ-таланту
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, выступающий на правах аренды в «Бетисе», может перейти в «Палмейрас», сообщает Sport.es.

По информации источника, бразильский клуб сделал по 19-летнему футболисту следующее предложение: 27 миллионов евро за 80 процентов прав на игрока. «Бетис», в котором Роке будет выступать минимум до конца сезона, имеет право выкупа 80 прав на игрока за 25 миллионов евро.

Каталонскому клубу придется выбирать между развитием игрока в европейском чемпионате либо продажей футболиста ради улучшения финансовой ситуации в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты.

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Барселона Палмейрас трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу Витор Роке Бетис
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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