Ценник известен. Барселона получила неожиданное предложение по топ-таланту

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, выступающий на правах аренды в «Бетисе», может перейти в «Палмейрас», сообщает Sport.es.

По информации источника, бразильский клуб сделал по 19-летнему футболисту следующее предложение: 27 миллионов евро за 80 процентов прав на игрока. «Бетис», в котором Роке будет выступать минимум до конца сезона, имеет право выкупа 80 прав на игрока за 25 миллионов евро.

Каталонскому клубу придется выбирать между развитием игрока в европейском чемпионате либо продажей футболиста ради улучшения финансовой ситуации в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты.